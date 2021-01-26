РФПИ подписал соглашение о вакцине «Спутник V» с Малайзией

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил с малайзийской фармацевтической компанией Duopharma Sdn Bhd соглашение о вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом во вторник, 26 января, сообщили в посольстве РФ в Куала-Лумпуре.

Церемонию подписания провели в формате телемоста с участием министра здравоохранения Малайзии Адхама Бабы, сообщает ТАСС.

«Данное соглашение лишь первый шаг в направлении налаживания комплексного двустороннего сотрудничества», — указал российский посол Наиль Латыпов, отметив, что речь идет в том числе о создании в Малайзии собственной научно-исследовательской базы.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат разработали в Центре имени Гамалеи. Итоговая эффективность вакцины составила 91,4%, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.

О регистрации второй российской вакцины стало известно 14 октября. Ее назвали «ЭпиВакКорона», разработал препарат государственный научный центр «Вектор».

6 октября Центр им. М.П. Чумакова РАН начал в Новосибирске клинические испытания собственной вакцины против COVID-19. Она может поступить в гражданский оборот в марте.

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