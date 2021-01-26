Движение ограничат от Петербурга до Всеволожска из-за зимнего марафона

31 января от Санкт-Петербурга до Всеволожска будет ограничено автомобильное движение. Это связано с проведением международного зимнего марафона «Дорога жизни», посвященного 77-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады.

Ограничение введут с 11:00 до 17:30. На участке от Всеволожска до «Разорванного кольца» будет полностью запрещен проезд машин и автобусов, на отрезке от Петербурга до Всеволожска организуют реверсивное движение.

Ограничения не распространяются на транспортные средства, которые задействованы в проведении марафона, а также на машины экстренных служб, сообщает телеканал «78» со ссылкой на отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Марафон «Дорога жизни» — это соревнование по бегу, в котором участвуют и профессионалы, и любители. Мероприятие приурочено к дате разгрома нацистских войск под Ленинградом и полного снятия блокады. Оно проводится каждый год в последнее воскресенье января.

Трасса проходит по легендарной транспортной магистрали Дорога жизни, которая связывала Ленинград со страной в годы Великой Отечественной войны.

27 января телеканал «78» организует телемарафон, посвященный дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В связи с этим сетка вещания Главного городского канала будет изменена — в рамках телемарафона ведущие «78» будут рассказывать об особенностях жизни во время блокады Ленинграда, подвигах наших соотечественников и общаться с теми, кто лично стал свидетелем этого сложного периода.