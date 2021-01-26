Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
ФНС подключилась к контролю цен на значимые продукты
Общество
В ВОЗ подтвердили влияние пандемии COVID-19 на психологическое здоровье людей
Мир
Москва, Ереван и Баку обсудят строительство железной дороги через Армению
Общество
В России за сутки зафиксировали 18 241 новый случай COVID-19
Общество
РФПИ сообщил о скорой регистрации «Спутника V» в более чем 25 странах
Интернет
Эксперт прокомментировал атаки на владельцев каналов в Telegram
Мир
В ВОЗ подтвердили готовность США к диалогу по борьбе с COVID-19
Общество
Еще 5572 человека в Москве вылечились от COVID-19 за сутки
Авто
Выпуск легковых автомобилей в России снизился на 18% в 2020 году

Движение ограничат от Петербурга до Всеволожска из-за зимнего марафона

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

31 января от Санкт-Петербурга до Всеволожска будет ограничено автомобильное движение. Это связано с проведением международного зимнего марафона «Дорога жизни», посвященного 77-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады.

«Мы исследуем реакцию на коронавирус блокадников и их детей»
Медицинский генетик Владислав Баранов — о невосприимчивости к SARS-CoV-2, выборе из трех вакцин и мутациях патогена

Ограничение введут с 11:00 до 17:30. На участке от Всеволожска до «Разорванного кольца» будет полностью запрещен проезд машин и автобусов, на отрезке от Петербурга до Всеволожска организуют реверсивное движение.

Ограничения не распространяются на транспортные средства, которые задействованы в проведении марафона, а также на машины экстренных служб, сообщает телеканал «78» со ссылкой на отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Марафон «Дорога жизни» — это соревнование по бегу, в котором участвуют и профессионалы, и любители. Мероприятие приурочено к дате разгрома нацистских войск под Ленинградом и полного снятия блокады. Оно проводится каждый год в последнее воскресенье января.

Трасса проходит по легендарной транспортной магистрали Дорога жизни, которая связывала Ленинград со страной в годы Великой Отечественной войны.

27 января телеканал «78» организует телемарафон, посвященный дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В связи с этим сетка вещания Главного городского канала будет изменена — в рамках телемарафона ведущие «78» будут рассказывать об особенностях жизни во время блокады Ленинграда, подвигах наших соотечественников и общаться с теми, кто лично стал свидетелем этого сложного периода.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021