Разработчик «Новичка» анонсировал выпуск препарата от коронавируса

Один из разработчиков отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк планирует создать средство от коронавируса. Об этом ученый сообщил «РИА Новости» 26 января.

В планах Ринка выпустить притивовирусное и иммуномодулирующее средство «Иммофон». Оно, по задумке исследователя, должно бороться не только с COVID-19, но и с рядом других вирусных заболеваний.

«Оно работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм, который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19», — рассказал Ринк.

Лечить коронавирус ученый намерен с помощью обновленного препарата «Иммофон». В его основе советский «Диуфивон», с помощью которого лечили проказу. В новой версии лекарства исследователь устранил главный недостаток разработки — плохое растворение.

Внутри препарата, как рассказал создатель, соединены сильное противовирусное средство «Дапсон» и две молекулы метилурацила, призванные активизировать обмен веществ в тканях и стимулировать процесс регенерации, пишет «Газета.ру».

Компания Ринка сейчас занята производством первых партий лекарства, которые будут использованы для опытной проверки его действенности при патологиях. Также ученый ведет переговоры с Минздравом РФ и другими регуляторами о выпуске на рынок преднаполненных шприцов и капельниц. В финансирование промышленного производства препарата готово вложиться большое число инвесторов, утверждает ученый.

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