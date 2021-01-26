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Разработчик «Новичка» анонсировал выпуск препарата от коронавируса

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Один из разработчиков отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк планирует создать средство от коронавируса. Об этом ученый сообщил «РИА Новости» 26 января.

В планах Ринка выпустить притивовирусное и иммуномодулирующее средство «Иммофон». Оно, по задумке исследователя, должно бороться не только с COVID-19, но и с рядом других вирусных заболеваний.

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«Оно работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм, который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19», — рассказал Ринк.

Лечить коронавирус ученый намерен с помощью обновленного препарата «Иммофон». В его основе советский «Диуфивон», с помощью которого лечили проказу. В новой версии лекарства исследователь устранил главный недостаток разработки — плохое растворение.

Внутри препарата, как рассказал создатель, соединены сильное противовирусное средство «Дапсон» и две молекулы метилурацила, призванные активизировать обмен веществ в тканях и стимулировать процесс регенерации, пишет «Газета.ру».

Компания Ринка сейчас занята производством первых партий лекарства, которые будут использованы для опытной проверки его действенности при патологиях. Также ученый ведет переговоры с Минздравом РФ и другими регуляторами о выпуске на рынок преднаполненных шприцов и капельниц. В финансирование промышленного производства препарата готово вложиться большое число инвесторов, утверждает ученый.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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