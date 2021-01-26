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Подготовка к годовщине Сталинградской битвы началась в Волгограде

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Театры, музеи и библиотеки начали готовить праздничную тематику в преддверии 78-й годовщины Победы в Сталинградской битве. Мероприятия в основном будут проходить в режиме онлайн. Концерт «Память Сталинграда» покажут по телевидению.

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Как пишет ИА «НовостиВолгорада.Ру», в областной детской библиотеке открылась фотовыставка «Самая дорогая фотография. Портрет у окна». С 29 января в историческом парке «Россия — моя история» можно будет увидеть мультимедийную выставку «Фронтовой портрет. Судьба солдата». Музей Машкова запустит выставку «Имена героического Сталинграда».

С 1 февраля в музее-панораме откроется экспозиция «В окопах Сталинграда», а музей «Память» 31 января проведет онлайн-трансляцию военно-исторической реконструкции пленения фельдмаршала Паулюса.

Праздничная программа будет включать в общей сложности 80 мероприятий: различные акции, мастер-классы и патриотические квесты.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области разработали уникальный проект по оцифровке воинских захоронений. Его завершат в канун 80-летия победы в Сталинградской битве. Проект охватывает все 33 района области плюс города Волгоград и Волжский.

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