Австрийского бизнесмена задержали в Москве

Генеральный директор австрийской компании «Экоком» Оливер Кайзер задержан в Москве по делу о незаконной банковской деятельности. Об этом 26 января сообщила пресс-секретарь Тверского районного суда Ольга Бондарева.

«В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Кайзера меры пресечения в виде запрета определенных действий», — сообщила она «РИА Новости».

По данным суда, Кайзеру предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»), санкция которой составляет до пяти лет лишения свободы. Детали уголовного дела пока неизвестны.

Компания «Экоком» занимается рекультивацией мусорных полигонов.