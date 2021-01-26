Логотипом к 300-летию Нижнего Тагила выбрали Лисью гору

Жители Нижнего Тагила выбрали логотип празднования 300-летия города. Итоги народного голосования сообщили в городской администрации. Победителем стала эмблема с изображением Лисьей горы.

Авторы логотипа — дизайнер Елена Кирилюк и маркетолог Макс Щербинин. Они узнали о конкурсе из соцетей и направили свой вариант в оргкомитет. В итоге жители выбрали именно их проект — он одержал победу, набрав 32% голосов.

Как пишет ТагилСити.Ру, концепт называется «Город с башней на горе». Логотип содержит сразу несколько символов, которые характеризуют историю Нижнего Тагила.

Авторы считают, что Лисья гора — это не только наиболее узнаваемый символ Нижнего Тагила, но и абсолютно уникальная достопримечательность, как Эйфелева башня в Париже. Кроме того, логотип содержит зеленый цвет, цвет малахита, и лепестки каменного цветка.

300-летние Нижнего Тагила будет отмечаться в 2022 году. Эмблему используют при оформлении города.