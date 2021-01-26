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Третьего сотрудника администрации Норильска задержали по делу о сходе лавины

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В Норильске в рамках расследования дела о сходе лавины на горнолыжный курорт задержали главного специалиста отдела муниципального контроля администрации города. Он стал еще одним фигурантом расследования уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности смерть троих человек (ч. 3 ст. 293 УК РФ). О задержании сообщил Следственный комитет РФ.

По версии следствия, подозреваемый вместе со своим коллегой в мае 2019 года провел проверку использования земельного участка в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная». Там мужчина самовольно возвел жилой дом. После проверки главный специалист отдела муниципального контроля составил и подписал акт, в котором указал, что земельный участок свободен. Меры против владельца незаконной постройки не принимались. Следствие просит у суда избрать для подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста.

Всего к 26 января в связи с гибелью троих человек в результате схода лавины привлечены к ответственности шесть человек: трое сотрудников дежурно-диспетчерской службы, начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и двое главных специалистов отдела муниципального контроля администрации города Норильска.

Считается, что неисполнение должностных обязанностей подозреваемыми привело к тому, что 8 января 2021 года незаконно построенный дом был разрушен лавиной. В результате чего три человека погибли, а 14-летний подросток получил серьезные травмы.

По свидетельствам очевидцев, опубликованным в соцсетях, сход лавины был спровоцирован. Местные рассчитывали, что лавина уйдет в сторону леса, но снег пошел прямо на туристов. В экстренных службах подтвердили, что спуск снежной лавины был принудительным.

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