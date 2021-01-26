Стая собак вновь напала на ребенка в Улан-Удэ

Стая собак напала на 9-летнюю девочку в Улан-Удэ, это уже пятый случай за последний месяц в городе, сообщает во вторник, 26 января, пресс-служба Минздрава Бурятии.

Школьницу доставили в больницу с ранами волосистой части головы и бедра. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

23 декабря 2020 года в поселке Зверосовхоз Улан-Удэ стая бродячих собак едва не разорвала 20-летнюю девушку. С множественными рваными ранами, в том числе лица, пострадавшая была экстренно госпитализирована, а после отправлена спецбортом на лечение в Москву.

В тот же день в том же микрорайоне собаки покусали 11-летнего мальчика, его также перевезли для лечения в Москву.

Также известно о еще трех случаях нападения животных в Улан-Удэ.

В конце декабря следователи начали проверку по факту нападения собак на девочку в Красноярске.