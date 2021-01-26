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В ВОЗ подчеркнули важность борьбы с COVID-19 до всеобщей вакцинации

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Соблюдение необходимых мер борьбы с коронавирусом необходимо, пока все не будут защищены при помощи вакцинации, заявила 26 января представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Успеть до весны: когда вакцинация сможет остановить эпидемию COVID-19
Серьезного снижения заболеваемости специалисты ожидают к маю

«Пока все не будут защищены с помощью вакцинации, мы должны придерживаться всех известных медицинских и социальных мер, установленных в каждой стране для борьбы с инфекцией», — сказала Вуйнович в беседе с ТАСС.

Для всеобщего охвата вакцинацией, отметила она, потребуется время, всестороннее планирование, а также признание и спрос со стороны общества.

По словам Вуйнович, сама по себе вакцинация не является панацеей, способной полностью остановить пандемию, но она «снизит бремя болезней и спасет множество жизней».

Ранее, 26 января, эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян предположил, что показатели заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции могут снизиться в два раза к середине весны.

Он отметил, что для полного нивелирования вируса всеобщая вакцинация необходима.

В ВОЗ также заявили, что коронавирусная инфекция в будущем может стать эндемическим заболеванием.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан отметил, что вирус присутствует во всех странах мира, при этом доступ к вакцине в настоящее время неоптимален.

Вакцинация от коронавируса уже проходит в ряде стран.

В России, первой зарегистрировавшей вакцину от COVID-19, названную «Спутник V», прививочная кампания стартовала в Москве с 5 декабря, в регионах — с 15 декабря.

Страны Евросоюза официально начали кампанию по вакцинации населения 27 декабря.

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