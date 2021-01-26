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В ВОЗ подтвердили готовность США к диалогу по борьбе с COVID-19

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Новая администрация США подтвердила готовность к равноправному диалогу в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович 26 января.

По ее словам, гендиректор организации поблагодарил Белый дом за решение сохранить членство.

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«Правительство США подчеркнуло свою новую приверженность расширению взаимодействия с ВОЗ и многостороннему сотрудничеству в глобальной борьбе с COVID-19 и обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям в целом», — заявила Вуйнович ТАСС.

Представитель ВОЗ также отметила, что в будущем коронавирусная инфекция может стать эндемическим заболеванием, то есть характерным для определенной местности.

7 июля 2020 года Дональд Трамп, занимавший на тот момент пост президента США, уведомил конгресс о решении выйти из ВОЗ. Вашингтон отправил документ о своем решении Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Ожидалось, что США окончательно прекратят членство в организации в июле 2021 года.

21 января 2021 года Джо Байден после вступления в должность американского лидера подписал указ о возвращении США в ВОЗ. Он заявил, что такое решение поможет координировать действия стран мира в процессе борьбы с COVID-19.

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