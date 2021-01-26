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HBO Max разрабатывает сериал во вселенной Гарри Поттера

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HBO планирует снять сериал по мотивам «Гарри Поттера». Компания ведет переговоры с владеющей франшизой киностудией Warner Bros., ищет сценаристов и обсуждает идеи. Официальных соглашений стороны пока не заключали, передает телеканал «Известия». Для создания сериала необходимо одобрение Джоан Роулинг — автора книг о юном волшебнике. Кроме того, HBO и Warner Bros. должны договориться с NBCUniversal. Этой медиакорпорации и принадлежат права на трансляцию любого контента о Гарри Поттере.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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