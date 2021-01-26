HBO Max разрабатывает сериал во вселенной Гарри Поттера

HBO планирует снять сериал по мотивам «Гарри Поттера». Компания ведет переговоры с владеющей франшизой киностудией Warner Bros., ищет сценаристов и обсуждает идеи. Официальных соглашений стороны пока не заключали, передает телеканал «Известия». Для создания сериала необходимо одобрение Джоан Роулинг — автора книг о юном волшебнике. Кроме того, HBO и Warner Bros. должны договориться с NBCUniversal. Этой медиакорпорации и принадлежат права на трансляцию любого контента о Гарри Поттере.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.