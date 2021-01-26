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В России провели более 100 млн тестов на COVID-19

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Российские медики с начала распространения коронавируса провели более 100 млн тестов на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора во вторник, 26 января.

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В частности, за последние сутки было сделано 292 тыс. тестов.

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остаются около 650 тыс. человек, пишет «Газета.ру».

Специалисты полагают, что показатели заболеваемости COVID-19 значительно снизятся к середине весны. Такое мнение высказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян ранее в этот день.

Тавадян уверен, что для полного нивелирования коронавируса и предотвращения новой возможной волны COVID-19 необходима всеобщая вакцинация.

18 января в России началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. О необходимости начала кампании заявлял президент РФ Владимир Путин. Глава государства отмечал, что российская вакцина от COVID-19 является лучшей в мире, что показывает практика.

Руководитель группы по созданию вакцины Денис Логунов рассказывал, что у тех, кто сделал прививку от коронавируса, уровень антител обычно выше, чем у тех, кто переболел COVID-19. При этом пока перенесшим коронавирусную инфекцию рекомендовано не торопиться с вакцинацией, предупреждала вице-премьер России Татьяна Голикова.

Гражданам предлагают сделать прививку вакциной «Спутник V». Она разработана центром имени Гамалеи и стала первой в мире и РФ вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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