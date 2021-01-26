Депутат заксобрания Свердловской области скончался после COVID-19

Депутат законодательного собрания Свердловской области Владимир Терешков скончался на 74-м году жизни после перенесенного коронавируса, сообщили 26 января в пресс-службе областного парламента.

«Подробности пока выясняем. Это случилось около 5:00», — передает сообщение портал URA.ru.

В качестве причины смерти называют тромбоэмболию. Незадолго до смерти депутат переболел COVID-19.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным, друзьям и коллегам депутата.

«Это большая потеря для нашего региона. Владимир Андреевич был опытным, ответственным законодателем, активным участником парламентской работы, энергичным, инициативным, созидательным человеком», — передает «Облгазета».

Владимир Терешков окончил УПИ и Академию народного хозяйства. Он много лет работал на Верх-Исетском металлургическом заводе, был автором нескольких изобретений в области охраны окружающей среды. В 1990-е годы руководил администрацией Верх-Исетского района.

С 2004 года был председателем бюджетного комитета свердловского заксобрания.

Также он занимал пост председателя комиссии по регламенту.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За заслуги перед городом Екатеринбургом».