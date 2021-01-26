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Республиканцы и демократы договорились о совместном управлении в сенате

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Республиканцы и демократы договорились о совместном управлении в сенате конгресса США и сохранении процедуры искусственного затягивания дебатов в верхней палате законодательного органа для обеспечения прав меньшинства. Об этом 25 января сообщил глава республиканцев в сенате Митч Макконнелл.

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«Сегодня двое сенаторов-демократов подтвердили, что не будут голосовать за отмену флибустьерства (практика затягивания споров в сенате с целью недопущения принятия законопроекта. — Ред.). Они согласились с президентом Джо Байденом и со мной, что ни одно большинство в сенате не должно упразднять право будущих меньшинств обеих партий», — написал он в аккаунте в Twitter.

Макконнелл подчеркнул, что законодательное флибустьерство является ключевой частью договоренности о разделе полномочий в сенате от 2001 года. «С этими гарантиями мы можем двигаться вперед», — подытожил он.

Представители обеих партий теперь контролируют равное количество мест в сенате — по 50. Однако в связи с тем, что пост вице-президента сейчас занимает демократ Камала Харрис, у ее однопартийцев появляется преимущество. По законодательству заместитель главы американской администрации является председателем сената и может голосовать в случае равного числа голосов законодателей.

Для прекращения дебатов сейчас требуются голоса 60 сенаторов из 100. Демократы ранее предлагали принятие решений простым большинством, что лишало бы меньшинство возможности использовать прием флибустьерства. Отсутствие договоренности по разделению власти в верхней палате угрожало бы законодательной повестке Байдена, отмечает Washington Post.

Ранее, 13 января, стало известно, что палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу». В случае утверждения сенатом решения об импичменте на голосование вынесут запрет Трампу баллотироваться впредь.

Ряд сенаторов-республиканцев выступили против импичмента, не снимая с Трампа тем не менее вину за беспорядки в Вашингтоне 6 января.

Процесс по импичменту Трампа начнется в сенате 8 февраля.

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