Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
ФНС подключилась к контролю цен на значимые продукты
Общество
В ВОЗ подтвердили влияние пандемии COVID-19 на психологическое здоровье людей
Мир
Москва, Ереван и Баку обсудят строительство железной дороги через Армению
Общество
В России за сутки зафиксировали 18 241 новый случай COVID-19
Общество
РФПИ сообщил о скорой регистрации «Спутника V» в более чем 25 странах
Интернет
Эксперт прокомментировал атаки на владельцев каналов в Telegram
Мир
В ВОЗ подтвердили готовность США к диалогу по борьбе с COVID-19
Общество
Еще 5572 человека в Москве вылечились от COVID-19 за сутки
Авто
Выпуск легковых автомобилей в России снизился на 18% в 2020 году
Сюжет:

Еще 5572 человека в Москве вылечились от COVID-19 за сутки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За минувшие сутки в Москве от СOVID-19 вылечились еще 5572 человека, сообщили во вторник, 26 января, в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Русские с горки: ученые считают, что Москва прошла пик волны эпидемии
Больше всего одновременно болеющих COVID-19 в Санкт-Петербурге будет 17 декабря, спрогнозировали в СПбГУ

Общая число выздоровевших в Москве составляет 785 396 человек.

Выздоровевшие москвичи могут стать донорами плазмы крови при отсутствии у них хронических заболеваний. У потенциального донора также должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин сообщил о спаде пандемии COVID-19 в городе.

21 января он объявил о смягчении в Москве ограничительных мер, введенных на фоне распространения коронавируса.

Так, колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения вернулись к обычному режиму работы. Возобновили работу и музеи, библиотеки и другие культурные учреждения, сняты ограничения на работу детских развлекательных центров и лагерей дневного пребывания.

5 декабря в Москве стартовала вакцинация от COVID-19. Записаться на получение прививки можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и ЕМИАС.ИНФО, через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021