Еще 5572 человека в Москве вылечились от COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Москве от СOVID-19 вылечились еще 5572 человека, сообщили во вторник, 26 января, в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общая число выздоровевших в Москве составляет 785 396 человек.

Выздоровевшие москвичи могут стать донорами плазмы крови при отсутствии у них хронических заболеваний. У потенциального донора также должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин сообщил о спаде пандемии COVID-19 в городе.

21 января он объявил о смягчении в Москве ограничительных мер, введенных на фоне распространения коронавируса.

Так, колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения вернулись к обычному режиму работы. Возобновили работу и музеи, библиотеки и другие культурные учреждения, сняты ограничения на работу детских развлекательных центров и лагерей дневного пребывания.

5 декабря в Москве стартовала вакцинация от COVID-19. Записаться на получение прививки можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и ЕМИАС.ИНФО, через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

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