Три человека погибли при пожаре в частном доме под Владимиром

Три человека стали жертвами пожара в частном жилом доме в городе Вязники Владимирской области. Об этом во вторник, 26 января, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

По информации ведомства, сообщение о возгорании поступило накануне в 23:48. К моменту прибытия пожарных из-за позднего вызова кровля здания и хозяйственная пристройка горели по всей площади. По словам соседей, внутри должен был находиться один из жильцов дома.

«К сожалению, мужчина 1957 года рождения, проживающий в нем (доме. — Ред.), был обнаружен погибшим. Позже при разборке конструкций хозяйственной пристройки были обнаружены еще два погибших мужчины 1980 и 1975 годов рождения», — говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 40 кв. м. К ликвидации огня привлекались три единицы техники, 11 человек личного состава. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.

24 января сообщалось, что в городе Березники Пермского края многодетная мать вместе с другим очевидцем спасла из горящей квартиры пятерых соседских детей.