Германия направит боевой корабль с миссией в зону Тихого океана

Минобороны Германии планирует летом направить боевой корабль в зону Индийского и Тихого океанов с длительной миссией. Об этом пишет японская газета Nikkei со ссылкой на военное ведомство ФРГ.

Отмечается, что такой шаг будет предпринят Германией для демонстрации своего присутствия в регионе и укрепления военных контактов с Японией, Австралией и Южной Кореей.

Издание называет намерение Германии беспрецедентным жестом по сдерживанию военной активности Китая на важнейших транспортных линиях, связывающих Восточную Азию с Европой.

Предполагается, что фрегат ФРГ будет проводить совместные учения с флотами дружественных стран.

Ранее, 13 января, четыре корабля Управления морской охраны Китая в рамках регулярного патрулирования вошли в акваторию островов Дяоюйдао/Сенкаку, представляющих предмет территориального спора между Пекином и Токио.

24 января новый глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны Японии Нобуо Киси заявил, что США готовы защищать острова Сенкаку, территориальную принадлежность которых оспаривает Китай.

Также сообщалось, что Остин в разговоре с Киси обсудил перенос американской авиабазы на острове Окинава.