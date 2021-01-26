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Лжеврачи похитили у подмосковного пенсионера более 3 млн рублей

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В Смоленской области задержали женщин, которые украли у 88-летнего жителя Подмосковья более 3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Московской области.

Мошенницы, представившись медработниками, проникли в квартиру пенсионера. Отвлекая его разговорами, преступницы похитили из квартиры крупную сумму денег. Однако женщины попали на камеры наружного видеонаблюдения.

«Подозреваемые в совершении преступления были установлены и задержаны по месту их жительства в Смоленской области», — сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Похищенные деньги при них не нашли. По заверениям злоумышленниц, средства они потратили на покупку вещей для детей.

Возбуждено уголовное дело. Женщинам грозит до 10 лет свободы.

2 декабря в деревне Нестерово Пустошкинского района Псковской области 91-летний ветеран стал жертвой мошенницы, которая представилась медработником. Она похитила у пенсионера 117 тыс. рублей.

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