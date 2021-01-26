Эксперты назвали наиболее востребованные у россиян услуги в период пандемии

Переход на удаленную работу в период пандемии привел к популярности новых видов услуг, спрос на которые сохранился и после снятия ряда ограничений. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сервис для размещения объявлений «Авито».

Среди наиболее востребованных в 2020 году услуг первое место занимает категория «перевозки и транспортные услуги». Отмечается, что спрос на них за год вырос на 38%, а предложение — лишь на 21%. Потребность в транспортных сервисах выросла из-за доставки товаров и переездов — например, компании в более дешевый офис или семьи — за город.

На втором месте — категория «ремонт и строительство». Спрос на эти услуги вырос сразу на 37%, а предложение — только на 3%. Отмечается, что самоизоляция заставила многих россиян задуматься о состоянии жилья или постройке нового, поближе к природе.

Услуги в категории «красота и здоровье» оказались на третьем месте по популярности. Здесь число запросов увеличилось на 53%, а предложение — только на 24%.

В компании также рассказали, что услуги, связанные с уборкой, в 2020 году стали искать на 65% чаще, чем года назад, а число предложений выросло на 36%; стоимость таких услуг выросла в 1,5 раза. Спрос на организацию праздников и мероприятий увеличилось на 37%, а предложение — только 9%, но его цена не изменилась. Спрос на обучение и онлайн-курсы вырос на 31%, предложение — на 29%, также без роста цены.

В конце декабря сообщалось, что в список самых популярных товаров 2020 года на «Авито» у россиян вошли медицинская маска, диван, телевизор, холодильник, консоль Sony PlayStation 4, ноутбук, стол, iPhone, велосипед и кроссовки.