Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Нижняя палата конгресса США передала резолюцию об импичменте Трампа в сенат
Мир
В Словакии заявили о нежелании ЕС бесконечно продлевать санкции против РФ
Мир
Деятельность Байдена поддерживают свыше 60% американцев
Мир
Сирийские бедуины вернулись в покинутые из-за боевиков дома
Мир
Байдена призвали отменить смертную казнь на федеральном уровне
Мир
Власти КНДР ввели уголовную ответственность за южнокорейские сериалы и книги
Мир
В Индии в результате аварийной посадки военного вертолета погиб пилот
Мир
В Японии рассматривают возможность продления режима ЧС еще на месяц
Общество
Второй за неделю циклон принесет во Владивосток ветер и снег 28 января

Эксперты назвали наиболее востребованные у россиян услуги в период пандемии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переход на удаленную работу в период пандемии привел к популярности новых видов услуг, спрос на которые сохранился и после снятия ряда ограничений. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сервис для размещения объявлений «Авито».

На себе показывают: выручка самозанятых в интернете выросла в 11 раз
Причины этого — тренд на цифровизацию, увеличение числа работающих на себя и меры поддержки

Среди наиболее востребованных в 2020 году услуг первое место занимает категория «перевозки и транспортные услуги». Отмечается, что спрос на них за год вырос на 38%, а предложение — лишь на 21%. Потребность в транспортных сервисах выросла из-за доставки товаров и переездов — например, компании в более дешевый офис или семьи — за город.

На втором месте — категория «ремонт и строительство». Спрос на эти услуги вырос сразу на 37%, а предложение — только на 3%. Отмечается, что самоизоляция заставила многих россиян задуматься о состоянии жилья или постройке нового, поближе к природе.

Услуги в категории «красота и здоровье» оказались на третьем месте по популярности. Здесь число запросов увеличилось на 53%, а предложение — только на 24%.

В компании также рассказали, что услуги, связанные с уборкой, в 2020 году стали искать на 65% чаще, чем года назад, а число предложений выросло на 36%; стоимость таких услуг выросла в 1,5 раза. Спрос на организацию праздников и мероприятий увеличилось на 37%, а предложение — только 9%, но его цена не изменилась. Спрос на обучение и онлайн-курсы вырос на 31%, предложение — на 29%, также без роста цены.

В конце декабря сообщалось, что в список самых популярных товаров 2020 года на «Авито» у россиян вошли медицинская маска, диван, телевизор, холодильник, консоль Sony PlayStation 4, ноутбук, стол, iPhone, велосипед и кроссовки.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021