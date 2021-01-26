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Врач рассказал о главной опасности курения кальяна

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Глава Противоракового общества России, завотделом эпидемиологии и профилактики опухолей НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе в эфире НСН в понедельник, 25 января, рассказал о главной опасности курения кальяна.

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«О вреде курения сигарет, трубки, сигар мы знаем все, знаем, что они приводят к развитию целого букета форм рака. Есть такое мнение, что курение трубки и сигар менее вредно, чем курение сигарет. Это не так», — напомнил Заридзе.

Он подчеркнул, что безопасного курения табака не существует. Кроме того, врач поддержал мнение коллег о том, что один сеанс курения кальяна по объему вдыхаемого воздуха эквивалентен выкуриванию более пачки сигарет. В этой связи Заридзе заявил, что считает необходимым ввести контроль за курением кальянов, пишет RT.

«Мы не знаем даже, чем эти кальяны заправляют. <…> В этом значительная опасность этого типа курения», — пояснил он.

Помимо этого, Заридзе предположил, что в кальянах могут применяться некие наркотические и психоактивные вещества, отмечает телеканал «Звезда».

В ноябре 2020 года сообщалось, что главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн предупредил об опасности курения кальяна в период пандемии. По его словам, курение кальяна существенно увеличивает распространение любых инфекционных заболеваний, в том числе и COVID-19.

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