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Названы группы людей с высоким риском смерти без вакцины от COVID-19

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Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в понедельник, 25 января, в эфире Первого канала, кто находится в группе риска и кому необходимо сделать прививку от коронавирусной инфекции.

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По ее мнению, показателями для скорейшей вакцинации являются возраст старше 65 лет, ожирение, хронические болезни почек, онкологические заболевания (не в острой фазе) и сердечно-сосудистые заболевания.

Телеведущая подчеркнула, что людям, входящим в эти группы риска, «надо сломя голову бежать на вакцинацию», поскольку вероятность тяжело заболеть и умереть от COVID-19 у них «в миллион раз выше, чем любые риски вакцинации».

Присутствовавший в студии вирусолог Владимир Гущин уточнил, что для группы людей от 50 лет и старше вакцина приносит самую большую пользу.

Согласно инструкции по медицинскому применению вакцины от COVID-19 «Спутник V», ее необходимо с осторожностью применять пациентам с онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, поскольку информации о ее влиянии на болезнь недостаточно. При этом директор Центра Гамалеи, где была разработана вакцина, Александр Гинцбург пояснил, что запрета на вакцинацию онкобольных от коронавируса «Спутником V» в инструкции к препарату нет, есть только указание о применении с осторожностью, так как пациенты могут проходить различные курсы химиотерапии. Решение о вакцинации должно приниматься лечащим врачом, подчеркнул глава центра.

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