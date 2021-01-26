Врач назвал причины не отказываться от кофе

Врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников в беседе с корреспондентом сайта aif.ru в понедельник, 25 января, рассказал, почему не стоит исключать кофе из ежедневного рациона.

По словам специалиста, мифы о вреде кофе связаны с кофеином и его стимулирующим действием. Между тем в кофе содержится всего 0,6–0,7% кофеина от общего состава — это намного меньше, чем в зеленом, черном чаях, мате, какао, энергетиках и БАДах. В этой связи врач назвал кофеин в разумных количествах полезным для здоровья. Так, он может снять головную боль, устранить сонливость, повысить умственную и физическую активность, стимулировать сердечную деятельность и дыхание в случае простуды. Кроме того, согласно современным научным исследованиям, умеренное употребление кофе предотвращает риск болезней Альцгеймера и Паркинсона, диабета II типа и не способствует развитию сердечно-сосудистых патологий. Также кофе снижает риск развития рака печени, молочной железы и простаты, пишет RT.

Помимо этого, кофе полезен и с точки зрения косметологии, подчеркнул врач. Прежде всего, кофе активизирует микроциркуляцию кровотока — это питание кожи, а значит, профилактика преждевременного старения. Также он хорошо стимулирует лимфоток, а значит, борется с отеками и замедляет появление морщин, пишет «Москва 24». Кофе воздействует на особые ферменты, отвечающие за регенерацию кожи, замедляет ее увядание. Помимо этого кофе расщепляет жиры, что способствует борьбе с локальными жировыми отложениями. Также кофе повышает эластичность кожи и замедляет процессы увядания.

Арканников отметил, что врачи не рекомендуют пить кофе на голодный желудок, поскольку он повышает кислотность. Также его не стоит сочетать с алкогольными напитками.

«Кофеин облегчает проникновение алкоголя к мозгу, и гурманская радость в виде кофе с коньяком способна спровоцировать такое явление, как трезвое опьянение. Этот вредный союз провоцирует спутанность сознания и сердечную аритмию», — пояснил врач.

Помимо этого, осторожно пить кофе следует пожилым людям, поскольку кофеин помогает вымывать из организма кальций. Противопоказан кофе и беременным, поскольку негативно воздействует на плод. Также кофе способен быстро повышать артериальное давление, поэтому с осторожностью его нужно пить гипертоникам.

Что касается наружного применения кофе, здесь однозначное «нет» нужно сказать кофейной гуще для лица, подчеркнул Арканников. Между тем можно использовать некрепкий кофейный напиток в качестве естественного тоника.

Врач напомнил, что без негативных последствий можно выпить одну-две чашки кофе в день, но всё это индивидуально и зависит от состояния здоровья. Он отметил, что из двух распространенных сортов — робуста и арабика, первый богаче кофеином, второй — ароматными свойствами. Так что полезнее будет арабика.

20 января Арканников рассказал об омолаживающем эффекте кофе. По словам специалиста, кофе оказывает омолаживающий эффект на организм человека благодаря содержанию антиоксидантов, которые связывают свободные радикалы и останавливают процессы старения.