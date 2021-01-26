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Власти КНДР ввели уголовную ответственность за южнокорейские сериалы и книги

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Власти Северной Кореи ввели уголовную ответственность за употребление южнокорейского сленга, чтение книг, а также просмотр фильмов и сериалов производства Южной Кореи. Об этом со ссылкой на секретные документы сообщило японское издание Rimjingang.

По данным издания тем, кого застали за просмотром фильмов и другой культурной продукции из Южной Кореи ожидает срок тюремного заключения сроком на 15 лет. Людям, распространяющим и продающим такой контент, грозит смертная казнь. За печать текста на южнокорейском языке предусмотрены два года общественных работ.

Отмечается, что 4 декабря 2020 года в КНДР приняли закон об «устранении реакционных мыслей и культуры». Таким образом северокорейское руководство стремится справиться с наплывом культурной продукции из соседней страны.

В конце 2020 года Ким Чен Ын в своем новогоднем послании пожелал народу страны спокойствия. Глaва КНДР пoдчеркнул, чтo и в нaступившем гoду будeт бoроться за приближeние нoвой эпoхи, кoгда будут рeализованы «идeал и чaяние» нaрода стрaны.

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