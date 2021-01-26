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«Спортивная студенческая ночь» прошла на Красной площади в Москве

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В Москве, на Красной площади, в преддверии Дня российского студенчества прошла традиционная акция «Спортивная студенческая ночь». Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» и направлено на популяризацию физической культуры и спорта, передает телеканал «Известия».

В преддверии мероприятия состоялась встреча представителей студенческих спортклубов и спортивных лиг с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым и министром спорта Олегом Матыциным. Также министры приняли участие в товарищеском матче чемпионата Студенческой хоккейной лиги.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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