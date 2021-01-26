Более 150 человек задержаны в ходе вечерних беспорядков в Нидерландах

Более 150 человек задержаны в ходе беспорядков в Нидерландах. Как сообщает телеканал «Известия», в Роттердам и Хертогенбос для разгона демонстрантов

направили спецназ.

Протестующие недовольны ограничительными мерами. Во время протестов начались поджоги и мародерство. По словам очевидцев, преступники по ночам грабят магазины.

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