В США отклонили иски против Трампа о попытках незаконного обогащения
Верховный суд США отклонил несколько исков в отношении бывшего президента США Дональда Трампа. Его обвиняли в попытке обогатиться за счет своего поста, сообщает телеканал «Известия».
Один из исков подали прокуроры Мэриленда и Колумбии. Трамп якобы получал прибыль от своего отеля в Вашингтоне. В гостинице останавливались члены иностранных делегаций.
Иски признаны несостоятельными из-за того, что Трамп больше не президент.
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