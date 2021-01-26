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На 20-долларовой купюре может появиться темнокожая активистка

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Минфин США принял решение ускорить выход купюры достоинством в $20 с изображением афроамериканки, активистки движения за освобождение рабов в XIX веке Гарриет Табмен. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает телеканал «Известия».

По ее словам, важно, чтобы американские банкноты отражали историю и разнообразие нашей страны. Она также добавила, что сейчас ведомство изучает возможность ускорить работу по данному вопросу.

Изначально решение о том, чтобы поместить портрет Табмен на купюру, было принято администрацией бывшего президента США Барака Обамы.

Однако при следующей администрации Дональда Трампа процесс отложили до 2028 года. Сам Трамп очень уважает изображенного в данный момент на купюре президента Эндрю Джексона.

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