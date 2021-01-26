Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Нижняя палата конгресса США передала резолюцию об импичменте Трампа в сенат
Мир
В Словакии заявили о нежелании ЕС бесконечно продлевать санкции против РФ
Мир
Более половины жителей США поддержали импичмент Трампа
Мир
Полицейского в США уволили за поддержку в соцсетях беспорядков у Капитолия
Мир
Сенат США утвердил кандидатуру Джанет Йеллен на пост главы минфина
Мир
Генсек ООН заявил о худшем экономическом кризисе за столетие
Экономика
Более 1,5 млн бизнесов закрылось по итогам 2020 года
Мир
Власти Чехии решили запретить производство пластиковой посуды в стране
Общество
В Петербурге умер известный спортивный комментатор Эрнест Серебренников

Пенсионер скончался в отделении банка на Сахалине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожилой мужчина умер в отделении одного из банков на Сахалине. Об этом в понедельник, 25 января, сообщила пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области.

Инцидент произошел в городе Долинск. В отделении банка скончался 74-летний пенсионер. Мужчина пришел в банк и присел на лавку в ожидании своей очереди. Когда пришло время его обслуживания, он не откликнулся на призыв сотрудника банка, пишет REGNUM. На место прибыли сначала медики, а затем криминалисты и следователи, которые не обнаружили на его теле телесных повреждений.

Тело пенсионера направили на судебно-медицинскую экспертизу. Согласно выводам экспертов, смерть мужчины наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности, пишет сайт kp.ru.

В пресс-службе регионального СК отметили, что в ходе проведения дальнейшей проверки будут установлены обстоятельства смерти пенсионера.

13 января сообщалось, что СК начал расследовать дело об избиении до смерти пенсионерки в Москве.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021