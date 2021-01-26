Пенсионер скончался в отделении банка на Сахалине

Пожилой мужчина умер в отделении одного из банков на Сахалине. Об этом в понедельник, 25 января, сообщила пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области.

Инцидент произошел в городе Долинск. В отделении банка скончался 74-летний пенсионер. Мужчина пришел в банк и присел на лавку в ожидании своей очереди. Когда пришло время его обслуживания, он не откликнулся на призыв сотрудника банка, пишет REGNUM. На место прибыли сначала медики, а затем криминалисты и следователи, которые не обнаружили на его теле телесных повреждений.

Тело пенсионера направили на судебно-медицинскую экспертизу. Согласно выводам экспертов, смерть мужчины наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности, пишет сайт kp.ru.

В пресс-службе регионального СК отметили, что в ходе проведения дальнейшей проверки будут установлены обстоятельства смерти пенсионера.

13 января сообщалось, что СК начал расследовать дело об избиении до смерти пенсионерки в Москве.