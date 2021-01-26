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В Индонезии из-за оползня 10 человек оказались заблокированы в шахте

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Не менее 10 человек оказались заблокированы в угольной шахте в связи со сходом оползня в индонезийской провинции Южный Калимантан. Об этом со ссылкой на представителя местных властей сообщило агентство Xinhua во вторник, 26 января.

Глава аварийного подразделения провинциального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Абдул Рахим не представил подробностей инцидента.

24 января сообщалось, что спасатели в китайской провинции Шаньдун подняли на поверхность 11 человек из золотодобывающей шахты, в которой 11 января произошел взрыв.

В конце августа 2020 года на угольной шахте в провинции Шаньдун произошел взрыв. Погибли семь человек, в больницы были доставлены 16 человек.

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