Ребенок пострадал в ДТП с трамваем в Москве

В Москве в результате ДТП с участием трамвая пострадал пятилетний ребенок. Об этом в понедельник, 25 января, сообщила пресс-служба столичного дептранса на своем Telegram-канале.

ДТП с участием трамвая №17 и пешехода произошло вечером 25 января в районе дома №3 по проезду Дежнева на северо-востоке Москвы. Позднее стало известно, что речь идет о ребенке, пишет «Москва 24».

Предварительно установлено, что ребенок отбежал от родителей и оказался перед приближающимся трамваем. О характере полученных им травм не сообщается. Известно, что его госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь.

Подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД. Движение трамваев №17 временно задерживалось, но уже восстановлено, пишет агентство городских новостей «Москва». На время задержки трамваев были запущены автобусы.

19 января сообщалось, что следователи СК проводят проверку по факту аварии с участием школьного автобуса в Калужской области. В результате ДТП пострадали 14-летний подросток и две женщины.