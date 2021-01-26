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Более 150 участников беспорядков задержали в Нидерландах

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Число задержанных участников беспорядков в городах Нидерландов превысило 150 задержанных. Об этом сообщила вещательная организация Нидерландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на данные полиции.

В большинстве городов страны уже спокойно, однако протесты продолжаются в Роттердаме и Хертогенбосе, сообщается сайт kp.ru. Глава полиции Виллем Вуленерс заявил, что общее число задержанных составило 151 человек.

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Ранее 26 января сообщалось, что во время протестов в Нидерландах начались поджоги и мародерство. Недовольство жителей вызвано продлением карантина и связанных с ним ограничений.

24 января сообщалось, что полиция Нидерландов применила водометы для разгона демонстраций в Амстердаме и Эйндховене, которые проходят против введенных правительством мер по борьбе с распространением коронавируса.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 12 января сообщил о продлении режима всеобщей изоляции в стране до 9 февраля. Почти полный локдаун в Нидерландах был введен 15 декабря. В стране не работают магазины, за исключением продовольственных.

Также запрет на деятельность коснулся ресторанов, кафе, музеев, театров, парков аттракционов, зоопарков, казино, саун, бассейнов, спортзалов и салонов красоты. Помимо этого все учебные заведения были переведены на дистанционный режим работы.

По данным портала Worldometer на 24 января, в Нидерландах зафиксировано более 948 тыс. случаев COVID-19. Скончались свыше 13,5 тыс. человек.

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