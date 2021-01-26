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Деятельность Байдена поддерживают свыше 60% американцев

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Более 60% американских избирателей положительно оценивают работу президента США Джо Байдена в его первые дни пребывания у власти. Об свидетельствуют результаты опроса, проведенного изданием The Hill совместно с компанией HarrisX.

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Исследование показало, что по меньшей мере 63% респондентов поддерживают общую деятельность Байдена в должности президента США. При этом среди опрошенных демократов его деятельность положительно оценивают 94%, напротив 70% республиканцев не нравится деятельность нового американского лидера.

В то же время в ходе опроса участникам предлагали оценить деятельность нового главы Белого дома в определенных аспектах. Например, международную деятельность Байдена одобряют 60% избирателей, меры по борьбе с COVID-19 — 69%. Что касается экономики, борьбы с терроризмом и создании рабочих мест участники опроса высказали одинаковый уровень поддержки президента — 61%. Меньше всего поддержку избирателей вызвала деятельность Байдена в вопросе миграции — 57%.

Опрос проводился в интернете 21-22 января. В нем принял участие 941 респондент.

20 января Байден подписал ряд указов, в частности, останавливающий строительство стены на границе с Мексикой, о возвращении Соединенных Штатов во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и в Парижское соглашение по климату.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января. Его инаугурация состоялась 20 января. Он принес присягу на верность конституции и стране. После этого над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. На церемонии Байден заявил, что с его избранием на президентский пост демократия победила.

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