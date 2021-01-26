Россия открывает въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара

Россия приняла решение возобновить авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение в понедельник, 25 января.

По информации НСН, полеты будут осуществляться два раза в неделю между Москвой и Ханоем, Дели и Хельсинки, а также три раза в неделю между Москвой и Дохой. В Хельсинки также можно будет дважды в неделю улететь из Санкт-Петербурга, пишет «Газета.ру».

Решение российского кабмина принято на основании установленных ранее критериев: в странах, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, должно быть зафиксировано не более 40 случаев коронавирусной инфекции на 100 тыс. населения в течение 14 дней.

При этом в Еврокомиссии (ЕК) ужесточили санитарные меры для граждан, которые въезжают в страны ЕС и передвигаются между европейскими государствами. Согласно новым требованиям, путешественники обязаны предоставить отрицательный тест на коронавирусную инфекцию, сделанный за три дня до выезда, соблюдать карантин после въезда в страну ЕС и заполнить регистрационную форму пассажира.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса в мире. Затем постепенно ограничения на авиасообщение с рядом стран снимались.

23 января сообщалось, что авиакомпания Finnair с 28 января будет требовать от пассажиров наличие теста с отрицательным результатом на коронавирус при полетах в Финляндию.

Перевозчик подчеркивает, что требование о новом сертификате не отменяет процедуры местных органов здравоохранения. Так, по прибытии в Финляндию все пассажиры, прибывшие из-за рубежа, направляются на тестирование на коронавирус.

Мера по ограничению въезда в Финляндию действует с весны 2020 года и неоднократно продлевалась. Въехать в страну могут лишь россияне, имеющие близкого родственника в Финляндии, а также при возникновении неотложных семейных обстоятельств.