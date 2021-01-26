Rolex Байдена оказались дороже часов предыдущих президентов США

Швейцарские часы Rolex президента США Джо Байдена стоимостью $7 тыс. (около 527 тыс. рублей) оказались дороже часов предыдущих американских лидеров. Об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что предшественники Байдена Билл Клинтон и Джордж Буш-младший предпочитали часы американской марки Timex, а Барак Обама — аксессуары брендов Shinola и Jorg Gray.

Вместе с тем пользователи соцсетей высказали мнение, что президент США имеет право носить часы любой ценовой категории. Комментаторы отметили, что у Байдена была возможность заработать деньги, поэтому нет ничего предосудительного в том, что он носит Rolex.

Байден вступил в должность президента США 20 января. На церемонии инаугурации он заявил, что с его избранием на этот пост демократия победила. В Вашингтоне в этот день перекрыли основные магистрали, а к охране привлекли 25 тыс. бойцов национальной гвардии со стрелковым вооружением. На церемонию пригласили около тысячи человек. Экс-президент США Дональд Трамп нарушил традицию и не присутствовал на церемонии инаугурации преемника. Он и его супруга Меланья также не встречали Байдена и его жену Джил в Белом доме.