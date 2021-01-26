Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Нижняя палата конгресса США передала резолюцию об импичменте Трампа в сенат
Мир
В Словакии заявили о нежелании ЕС бесконечно продлевать санкции против РФ
Мир
Более половины жителей США поддержали импичмент Трампа
Мир
Полицейского в США уволили за поддержку в соцсетях беспорядков у Капитолия
Мир
Сенат США утвердил кандидатуру Джанет Йеллен на пост главы минфина
Мир
Генсек ООН заявил о худшем экономическом кризисе за столетие
Экономика
Более 1,5 млн бизнесов закрылось по итогам 2020 года
Мир
Власти Чехии решили запретить производство пластиковой посуды в стране
Общество
В Петербурге умер известный спортивный комментатор Эрнест Серебренников

Rolex Байдена оказались дороже часов предыдущих президентов США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Швейцарские часы Rolex президента США Джо Байдена стоимостью $7 тыс. (около 527 тыс. рублей) оказались дороже часов предыдущих американских лидеров. Об этом сообщает The Independent.

Неутомимый Джо: как Байден взялся за наследие Трампа
Россия и США добьются контроля над вооружениями и поспорят из-за постсоветского пространства, считают эксперты

Отмечается, что предшественники Байдена Билл Клинтон и Джордж Буш-младший предпочитали часы американской марки Timex, а Барак Обама — аксессуары брендов Shinola и Jorg Gray.

Вместе с тем пользователи соцсетей высказали мнение, что президент США имеет право носить часы любой ценовой категории. Комментаторы отметили, что у Байдена была возможность заработать деньги, поэтому нет ничего предосудительного в том, что он носит Rolex.

Байден вступил в должность президента США 20 января. На церемонии инаугурации он заявил, что с его избранием на этот пост демократия победила. В Вашингтоне в этот день перекрыли основные магистрали, а к охране привлекли 25 тыс. бойцов национальной гвардии со стрелковым вооружением. На церемонию пригласили около тысячи человек. Экс-президент США Дональд Трамп нарушил традицию и не присутствовал на церемонии инаугурации преемника. Он и его супруга Меланья также не встречали Байдена и его жену Джил в Белом доме.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021