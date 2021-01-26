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Жители Подмосковья сдали на переработку более 15 тыс. елок

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Жители Московской области сдали на переработку больше 15 тыс. елок в рамках экологической акции «Подари своей елке вторую жизнь». Об этом в понедельник, 25 января, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Акция проходит в регионе не в первый раз. За первые 10 дней на переработку местные жители сдали в пять раз больше елок, чем в 2020 году, — порядка 15 тыс. деревьев.

«Важно, что все новогодние деревья, сданные жителями в пунктах приема елок и пунктах «Мегабак», напрямую направлены на вторичную переработку. И в дальнейшем это сырье будет использовано для высадки новых деревьев в Подмосковье», — приводит телеканал «360» слова министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского.

Он добавил, что объем уже собранных с начала акции елей равен количеству деревьев в среднестатистическом городском парке.

Сдать елку на переработку в Подмосковье можно будет до 15 февраля в 224 пунктах. Также дерево можно привезти на площадки для крупногабаритных отходов «Мегабак». Их в области уже 45.

Как уточняет РИАМО, целью акции является создание комфортных условий в обращении с сезонным крупногабаритным мусором, чтобы ели не выкидывались навалом в придомовые контейнерные площадки и мусоропроводы многоквартирных домов.

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