Кира Найтли отказалась от съемок пикантных сцен у режиссеров-мужчин

Голливудская актриса Кира Найтли, известная зрителям по таким проектам, как «Пираты Карибского моря» и «Анна Каренина», приняла решение отказаться от съемок в обнаженных сценах у режиссеров-мужчин. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает BBC News.

По словам Найтли, подобные сцены вызывают у нее сильный дискомфорт. Как рассказала актриса в интервью подкасту Channel Connects, абсолютного табу на эротику у нее нет, но если режиссер — мужчина, в таких сценах сниматься она не будет. Она пояснила, что дело в гордости и в «мужском взгляде». В теории феминизма так характеризуется изображение действительности, какой ее видит гетеросексуальный мужчина.

Раздеться для кадра в проекте у женщины-режиссера Найтли согласна. Актриса указала, что фильм должен быть, например, об изменениях тела или материнстве.

Как отмечает телеканал «360», отказываться от съемок в обнаженном виде Кира Найтли начала с 2015 года, после того как стала матерью. При подписании контрактов на фильм актриса оставляет за собой право не сниматься в постельных сценах, если сочтет их недопустимыми.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», Кира Найтли является номинанткой на премию «Оскар», BAFTA и «Золотой глобус». Зрителям она знакома по таким проектам, как «Реальная любовь», «Гордость и предубеждение», «Искупление», «Герцогиня», «Игра в имитацию». Актриса замужем за музыкантом Джеймсом Райтоном. Они воспитывают двоих дочерей.

19 января российская актриса Оксана Акиньшина назвала феминизм уделом некрасивых женщин. Актриса назвала борьбу за равноправие «заведомо проигрышной историей», объяснив это тем, что мужчины и женщины слишком разные.