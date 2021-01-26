AstraZeneca опровергла информацию о низкой эффективности вакцины

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca опровергла появившуюся в СМИ информацию о низкой эффективности разработанной ей вакцины от коронавируса среди лиц старше 65 лет. Об этом сообщило британское издание Express в понедельник, 25 января.

По словам представителя компании, сообщения о том, что эффективность вакцины составляет всего 8% среди населения старшего возраста, совершенно неверны.

Ранее в понедельник таблоид Bild со ссылкой на источники сообщил, что правительство Германии считает, что европейский регулятор выдаст разрешение на использование вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca лишь среди граждан младше 65 лет.

При этом газета Handelsblatt, в свою очередь, со ссылкой на источники в правящей коалиции ФРГ указывает, что данная вакцина лишь в 8% случаев вызывает нужную реакцию организма у людей старше 65 лет. Издание делает из этого вывод, что прививочная стратегия федерального правительства может обернуться неудачей.

22 января еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес сообщила, что AstraZeneca, не дожидаясь официальной сертификации своей вакцины от COVID-19 на рынке Евросоюза (ЕС), заявила о сокращении поставок лекарства более чем вдвое.

12 января AstraZeneca подала заявку на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Сообщалось, что процедура оценки препарата будет проведена в ускоренном режиме. В соответствии с ним заключение о разрешении на использование вакцины на территории Евросоюза может быть выдано до 29 января.

Вакцинация от COVID-19 в европейских странах началась 27 декабря. На сегодняшний день в странах ЕС одобрено использование вакцин Moderna и Pfizer/BioNtech.