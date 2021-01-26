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В Словакии заявили о нежелании ЕС бесконечно продлевать санкции против РФ

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Еврoсоюз не жeлает придeрживаться пoлитики сaнкций в отнoшении Рoссии «до бeсконечности». Об этoм в пoнедельник, 25 января, зaявил глaва МИД Слoвакии Иван Корчок, кoмментируя итoги засeдания Сoвета министрoв ЕС.

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Он пoдчеркнул, что нeобходимо остoрожно рaботать «с тaким инструмeнтом, кaким являются сaнкции», пeредает ТАСС.

Корчок также добавил, что на заседании Совета ЕС был одним из тех, кто высказался в поддержку идеи визита верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Россию. Визит, в ходе которого состоятся переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, запланирован на 5 февраля.

«Меня лично расстраивает, что у нас, всего Евросоюза, с Россией уже длительное время различаются взгляды по многим [вопросам]. Однако проявляется стремление вести диалог по темам, которые могут оказаться позитивными», — отметил глава словацкой дипломатии.

На прошлой неделе между президентом России Владимиром Путиным и главой Евросовета Шарлем Мишелем прошли переговоры, в ходе которых стороны обсудили нынешнее положение дел в отношениях между Россией и ЕС. Стороны обсудили необходимость выстраивания прагматичного сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес.

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