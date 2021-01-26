Первокурсница умерла на праздновании своего дня рождения в Подмосковье

В Московской области 17-летняя первокурсница умерла на праздновании своего дня рождения. Об этом в понедельник, 25 января, сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник.

Трагедия произошла 24 января в Орехово-Зуеве. Тело студентки без признаков насильственной смерти обнаружили наутро после вечеринки на подмосковной даче в деревне Войново-Гора. Туда девушка вместе с друзьями приехала накануне, чтобы отпраздновать день рождения.

Утром 24 января она почувствовала себя плохо и ушла в комнату. После обеда один из гостей нашел ее без сознания. Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали смерть девушки.

Тело направлено на экспертизу. СК РФ по Московской области начал доследственную проверку.

В июне 2020 года в Удмуртии скончалась 17-летняя студентка от отравления разливным коньяком. Группа подростков 17–18 лет арендовала коттедж в Ленинском районе Ижевска. Молодые люди отмечали день рождения двух друзей и купили разливной коньяк. Утром ребята обнаружили, что девушка 17 лет скончалась.