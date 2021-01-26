Полицейского в США уволили за поддержку в соцсетях беспорядков у Капитолия

Сотрудник полиции в американском штате Флорида был уволен в связи с размещением в социальных сетях материалов в поддержку беспорядков, которые устроили 6 января у здания Конгресса США сторонники бывшего президента Дональда Трампа. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает телеканал NBC.

По его информации, офицер полиции Эндрю Джонсон был отстранен от службы 14 января. Поводом для этого стали публикации мужчины в Facebook. Экс-полицейский якобы выступал со словами поддержки в адрес сторонников Трампа, устроивших беспорядки у здания Конгресса в Вашингтоне.

В частности, уволенный сотрудник полиции публиковал записи, в которых содержалось упоминание «революционной войны» и «восстания молчаливого большинства». Так называют в США представителей консервативных слоев населения, которые предпочитают не распространяться публично о своих взглядах, при этом активно голосуя на избирательных участках в день выборов.

Кроме того, Джонсон выражал недовольство итогами президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден, вступивший в должность 20 января.

6 января сторонники Дональда Трампа, недовольные итогами голосования, ворвались в Капитолий. В результате произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.