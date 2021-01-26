Занятия в очном формате в вузах Воронежа возобновятся в феврале

Воронежский государственный университет (ВГУ) с 8 февраля вернется к очному обучению студентов. Помимо этого, в офлайн-формат перейдут Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ) и Воронежский государственный лесотехнический университет имени Морозова (ВГЛТУ). Об этом сообщили представители вузов.

В ВГУ уточнили, что студентам необходимо соблюдать масочный режим и другие методы предотвращения распространения коронавирусной инфекции, передает ИА «Абирег». Предполагается, что учащиеся ВГУИТ сделают упор на практические занятия, которые были невозможны во время дистанционного формата.

Напомним, воронежские университеты начали отправлять студентов на удаленку еще в октябре 2020 года.