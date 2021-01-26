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Организаторов нелегальных азартных игр будут судить в Орле

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Суд в Орле рассмотрит дело в отношении трех жителей региона, обвиняемых в преступлении, предусмотренном 171.2 УК РФ (незаконное проведение азартных игр, совершенное группой лиц).

По версии следствия, с февраля 2016 года по июнь 2018 года сообщники незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования, замаскированного под вид платежных терминалов, размещенных в помещениях торговых комплексов на территориях Северного и Заводского районов, передает InfoOrel.ru.

Для конспирации был организован контроль доступа посетителей в казино. Противозаконная игорная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, изъято три игровых аппарата.

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