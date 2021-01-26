Во время протестов в Нидерландах начались поджоги и мародерство

Протесты бушуют в Нидерландах вторую ночь подряд. Недовольство жителей вызвано продлением карантина и связанных с ним ограничений, сообщает во вторник, 26 января, Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Канал опубликовал видео от одного из очевидцев, на котором участник протестов поджигает что-то посреди дороги. Кроме того, в стране началось мародерство, преступники грабят магазины по ночам.

Также, по данным телеканала, во многих городах страны, в том числе Роттердаме, проходят столкновения между участниками протестов и сотрудниками полиции. Так, в Эйндховене протестующие закидали полицейских камнями.

По последним данным, не менее 151 человека задержано.

24 января сообщалось, что полиция Нидерландов применила водометы для разгона демонстраций в Амстердаме и Эйндховене, которые проходят против введенных правительством мер по борьбе с распространением коронавируса.

Недовольства связаны с введенными правительством мерами по борьбе с распространением коронавируса. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 12 января сообщил о продлении режима всеобщей изоляции в стране до 9 февраля.

Почти полный локдаун в Нидерландах был введен 15 декабря. В стране не работают магазины, за исключением продовольственных.

Также запрет на деятельность коснулся ресторанов, кафе, музеев, театров, парков аттракционов, зоопарков, казино, саун, бассейнов, спортзалов и салонов красоты. Помимо этого все учебные заведения были переведены на дистанционный режим работы.

По данным портала Worldometer на 24 января, в Нидерландах зафиксировано более 948 тыс. случаев COVID-19. Скончались свыше 13,5 тыс. человек.