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Автоинспекторы под Омском помогли семье c ребенком после поломки машины

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Сотрудники ГИБДД в Омской области помогли семье с ребенком, у которой на междугородней трассе в сильный мороз сломался автомобиль. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

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Инцидент произошел в воскресенье, 24 января. В 6:35 по местному времени (3:35 мск) инспекторы ДПС, возвращавшиеся после окончания рабочей смены, заметили медленно ехавший автомобиль KIA Sorento с включенными аварийными огнями.

«Автоинспекторы выяснили, что у 33-летнего омича во время движения возникла проблема с топливной системой автомобиля», — сообщили в пресс-службе.

Семья ехала в Омск. Автоинспекторы пересадили женщину и ребенка в патрульный автомобиль и отвезли их в город. Глава семьи остался в машине и смог доехать до автосервиса. В Омской области в это время, по данным Гидрометцентра, температура воздуха опускалась до -38,5 градуса.

В декабре сообщалось, что полицейские помогли принять роды у женщины в вестибюле станции метро «Электрозаводская» в Москве.

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