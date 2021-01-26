Выставочно-досуговый центр появится в усадьбе Демидовых в Ленобласти

Весной 2021 года в посёлке Тайцы Ленинградской области начнут подготовку к реставрации усадьбы Демидовых. Над зданием установят временную кровлю, заполнят дверные и оконные проёмы, создадут павильон над крыльцом главного входа, а также сделают ограждения угловых террас и прилегающей территории.

Как отмечает телеканал «78», полный проект реставрации памятника культурного наследия будет готов к концу 2021 года. После завершения всех работ в усадьбе Демидовых будет откроют выставочно-досуговый центр.

Ранее реставраторы полностью собрали восстановленный сруб Библиотечного флигеля в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Ленобласти. Специалисты очистили строение от плесени и вредителей. Работа заняла несколько лет. Здание XIX века оказалось сильно повреждено, поэтому его пришлось полностью разбирать и перерабатывать.