В Сумской области Украины спасатели обнаружили более 60 боеприпасов

На Украине в Сумской области в понедельник, 25 января, спасатели обнаружили в жилом секторе области 61 мину. Половина из них была обезврежена. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы страны по ЧС.

«Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям были проведены работы по обезвреживанию 30 минометных мин калибра 50 мм. Опасные находки ранее были обнаружены в жилом секторе на расстоянии до 40 м от жилых домов в городе Ромны», — говорится на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, позже в тот же день в результате дополнительного обследования местности была обнаружена еще 31 минометная мина калибра 50 мм.

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