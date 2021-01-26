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На юго-востоке Москвы машина вылетела с дороги в пруд

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Автомобиль ВАЗ вылетел с дороги в пруд на юго-востоке Москвы, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом в понедельник, 25 января, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что инцидент произошел на Новочеркасском бульваре. Водитель автомобиля после происшествия скрылся с места происшествия.

Также сообщается, что в настоящее время машина находится на льдине в пруду, ее пытаются достать сотрудники экстренных служб.

23 января грузовой автомобиль КамАЗ въехал в пешеходный переход на МКАД. Инцидент произошел на 47-м км, грузовик протаранил столб и въехал в пешеходный переход. По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек.

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