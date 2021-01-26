Меркель провела телефонный разговор с Байденом

Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом. Об этом в понедельник, 25 января, сообщила пресс-служба кабмина Германии.

Отмечается, что стороны обсудили внешнюю политику, пандемию коронавируса и торговлю. Кроме того, Меркель пригласила американского лидера посетить Берлин, когда позволит эпидемическая обстановка.

Байден и Меркель «говорили о вопросах внешней политики, в особенности относительно Афганистана и Ирана, а также [обсудили] торговую и климатическую политику».

Ранее, 20 января, Меркель поздравила Байдена и вице-президента США Камалу Харрис с вступлением в должность.

20 января в должность 46-го президента США вступил Джо Байден. Он принес присягу на верность конституции и стране. После этого над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. На церемонии Байден заявил, что с его избранием на президентский пост демократия победила.