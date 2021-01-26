Названы неэффективные при лечении COVID-19 на ранней стадии антибиотики

Ученые Оксфордского университета выяснили, что препараты азитромицин и доксициклин неэффективны на ранней стадии лечения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в научном докладе, опубликованном в понедельник, 25 января, сообщает ТАСС.

Исследования показали, что «применение этих антибиотиков при домашнем лечении на ранней стадии пациентов с COVID-19 в возрасте старше 50 лет не оказало положительного воздействия».

В эксперименте с азитромицином участвовали около 1,4 тыс. человек, из которых 526 на протяжении первых трех дней после обнаружения коронавируса нового типа получали 500 мг препарата один раз в сутки. При этом, как отметили ученые, болезнь у участников исследования по времени протекала так же, как и у остальных пациентов, которые проходили традиционный курс лечения. Также антибиотик не снижал вероятность госпитализации.

В случае с доксициклином испытания проводились с участием почти 2 тыс. человек, из которых чуть меньше половины получали данный антибиотик — 200 мг в первый день после выявления инфекции и 100 мг в сутки в течение последующих шести дней. В результате выяснилось, что эффект от применения препарата был почти не заметен.

По словам одного из авторов исследования профессора Криса Батлера, оба антибиотика обладают противовоспалительным, антибактериальным и, возможно, противовирусным эффектом, поэтому они и рассматривались как потенциальные препараты при борьбе с COVID-19.

«Наши выводы показывают, что они не помогают большинству пациентов с коронавирусом на ранней стадии болезни. Практика их применения даже в условиях отсутствия подозрения на бактериальную пневмонию должна быть пересмотрена, поскольку чрезмерное использование антибиотиков может привести к резистентности организма к антимикробным веществам», — подчеркнул он.

При этом в докладе отмечается, что вопрос эффективности азитромицина и доксициклина при лечении госпитализированных пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции не изучался.

Ранее, 16 ноября, министр здравоохранения России Михаил Мурашко предостерег от приема антибиотиков без назначения врача. В частности, риск для здоровья заключается в формировании таким образом лекарственно устойчивой флоры в организме.

В тот же день специалисты ГБУ МО «Мособлмедсервис» напомнили, что бесконтрольное употребление антибиотиков для лечения пневмонии или коронавируса может нанести серьезный вред здоровью. Они также отметили, что антибиотики азитромицин и левофлоксацин должны назначаться исключительно врачом, а аптеки не имеют права продавать их без рецепта.