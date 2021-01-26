Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Байден пообещал наряду с обсуждением СНВ-3 поднимать с РФ проблемные вопросы
Экономика
Счетная палата увидела признаки коррупции в проекте дороги в Китай
Мир
Меркель провела телефонный разговор с Байденом
Армия
Истребители МиГ-31БМ будут дежурить на аэродромах в Заполярье
Общество
Продажи табачных изделий в России выросли на треть
Мир
Не менее 5 тыс. бойцов нацгвардии США останутся в Вашингтоне до марта
Интернет
Twitter начал тестировать программу по сбору жалоб о дезинформации
Спорт
Большунов и Вяльбе извинились за поведение россиянина на этапе Кубка мира
Спорт
Магомеда Исмаилова номинировали на звание лучшего бойца 2020 года
Сюжет:

Названы неэффективные при лечении COVID-19 на ранней стадии антибиотики

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые Оксфордского университета выяснили, что препараты азитромицин и доксициклин неэффективны на ранней стадии лечения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в научном докладе, опубликованном в понедельник, 25 января, сообщает ТАСС.

Candida в убийцы: пандемия может вызвать рост смертей от грибков-мутантов
Устойчивые к лечению возбудители инфекций способны приводить к гибели пациентов в стационарах

Исследования показали, что «применение этих антибиотиков при домашнем лечении на ранней стадии пациентов с COVID-19 в возрасте старше 50 лет не оказало положительного воздействия».

В эксперименте с азитромицином участвовали около 1,4 тыс. человек, из которых 526 на протяжении первых трех дней после обнаружения коронавируса нового типа получали 500 мг препарата один раз в сутки. При этом, как отметили ученые, болезнь у участников исследования по времени протекала так же, как и у остальных пациентов, которые проходили традиционный курс лечения. Также антибиотик не снижал вероятность госпитализации.

В случае с доксициклином испытания проводились с участием почти 2 тыс. человек, из которых чуть меньше половины получали данный антибиотик — 200 мг в первый день после выявления инфекции и 100 мг в сутки в течение последующих шести дней. В результате выяснилось, что эффект от применения препарата был почти не заметен.

По словам одного из авторов исследования профессора Криса Батлера, оба антибиотика обладают противовоспалительным, антибактериальным и, возможно, противовирусным эффектом, поэтому они и рассматривались как потенциальные препараты при борьбе с COVID-19.

«Наши выводы показывают, что они не помогают большинству пациентов с коронавирусом на ранней стадии болезни. Практика их применения даже в условиях отсутствия подозрения на бактериальную пневмонию должна быть пересмотрена, поскольку чрезмерное использование антибиотиков может привести к резистентности организма к антимикробным веществам», — подчеркнул он.

При этом в докладе отмечается, что вопрос эффективности азитромицина и доксициклина при лечении госпитализированных пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции не изучался.

Ранее, 16 ноября, министр здравоохранения России Михаил Мурашко предостерег от приема антибиотиков без назначения врача. В частности, риск для здоровья заключается в формировании таким образом лекарственно устойчивой флоры в организме.

В тот же день специалисты ГБУ МО «Мособлмедсервис» напомнили, что бесконтрольное употребление антибиотиков для лечения пневмонии или коронавируса может нанести серьезный вред здоровью. Они также отметили, что антибиотики азитромицин и левофлоксацин должны назначаться исключительно врачом, а аптеки не имеют права продавать их без рецепта.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021