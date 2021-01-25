Переболевшая COVID-19 жительница Германии заразилась «британским» штаммом

Жительница немецкого Ганновера, переболевшая COVID-19, заразилась «британским» штаммом коронавируса. Об этом в понедельник, 25 января, сообщается на официальном сайте города.

Отмечается, что оба случая заражения произошли в течение шести недель. При этом вопрос о том, как именно женщина была инфицирована, остается открытым. Вместе с тем власти полагают, что цепочка заражений практически остановилась.

Как уточняется в сообщении, лица, контактировавшие с заразившейся, отправлены на карантин.

Об обнаружении в Великобритании нового варианта коронавируса стало известно в середине декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Соединенного Королевства подтвердил, что новый штамм распространяется с большей скоростью и требует от населения большей осторожности.

22 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый британский штамм коронавируса является не только более заразным, но и может быть связан с более высокими показателями смертности.

По данным Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ) на 20 января, британский штамм коронавирусной инфекции распространился на территории уже 60 государств.